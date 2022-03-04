Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Центр протидії дезинформації
Згідно з повідомленням, кількі днів тому понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Наразі цей список розширився до понад 100 компаній. Останніми днями відправили Росію у бан
- Бренди товарів:
ASOS, Apple Store, Burberry, Diageo (Smirnoff, Guinness), iHerb, IKEA, Farfetch, H&M (COS, Monk), LEGO, Mango, Mytheresa, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar
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- Сервіси:
Ableton, Cinema 4D, Joobl, Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam, Twitter (заборона на реєстрацію акаунтів)
- Автівки та літаки:
Airbus, Boeing, Honda, Hyundai, Mazda, Toyota, Volvo Cars
- Платіжні системи:
American Express, SWIFT, Visa, Western Union
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Додамо, що також стало відомо про нові санкції від Мінторгу США: додано заборони на ще більш ніж 90 організацій та осіб до списку експортних обмежень проти РФ.