Українська та російська делегації домовилися про гуманітарну допомогу містам, які потрапили в оточення

Про це, як пише Politeka.net, заявив радник офісу президента України Олексій Арестович

"Виникло взаєморозуміння щодо гуманітарної допомоги або» гуманітарних коридорів" оточеним містам. В Україні це міста, які страждають від самої ж російської навали. Це дуже добре, тому що безпека мирних жителів - це тема номер 1 для світу...",- сказав Арестович в ефірі інформаційного телемарафону.

Також Арестович підкреслив, що українська сторона розуміє, «з ким має справу».

"Незважаючи на всю важливість цієї інформації, ми розуміємо, з ким маємо справу. І убезпечити треба навіть гуманітарні конвої. Тому ця інформація буде надана в режимі онлайн, коли воно вже буде відбуватися. А до цього давайте все ж притримаємо її, крім загального повідомлення, що воно має відбутися», - зазначив Арестович.

Нагадаємо, 3 березня росіяни завдали удару по житлових будинках у Чернігові.

Загинуло 47 осіб. Ще 18 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.