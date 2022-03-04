Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал, какая ситуация сейчас в Николаеве.

Как пишет Politeka.net, Украина 9-й день воюет против российских оккупантов, ведь их предводитель Владимир Путин объявил оккупационную войну 24 февраля. Сегодня, 4 марта, губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал, как обстоят дела в Николаеве. Видео у себя разместил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Добрый вечер. Мы с Украиной. Так, ну выбили мы их немного, но бой продолжается, комментировать не могу, то есть уже на окраинах, по городу выбили", - сказал Виталий.



А до этого Геращенко отчитался, что аэропорт в Николаевской области был освобожден:



"В Николаеве наши отбили аэропорт Кульбакино!", - написал советник главы МВД.



Также нардеп Алексей Гончаренко в своем ТГ-канале дополнил информацию от губернатора области:



"Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает, что по его источникам движение военной техники врага по направлению Крыма приостановлено.

Николаев стоит и готов защищать родной город и родную страну!", - написано было у Горчаренко.

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