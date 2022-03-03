Американский актер и сценарист Микки Рурк выразил поддержку Украине, страдающей от российской агрессии и войск, которые убивают мирных людей. Соответствующее видеообращение опубликовали в Telegram-канале "Украина сейчас".

"Это Микки, я хочу сказать, что мы думаем о вас, об украинцах. Мы молимся за вас и за всех украинцев. Я надеюсь, это дерьмо закончится скоро", - сказал Рурк.

В своем обращении он также рассказал о своем помощнике Дмитрие Корнейчуке. Парень на видео сказал, что он родом из Николаева, и что они вместе следят за новостями в Украине. Ассистент актера также выразил свою поддержку нашей стране.

"Я из Николаева и вот мы следим за новостями, смотрим все, что там происходит у нас, в моей стране. Мы очень сильно переживаем, очень сильно поддерживаем наших ребят", – сказал Корнейчук.

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