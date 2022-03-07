Україні потрібно вистояти ще близько 7-10 діб, щоб побачити, як Росія втратить здатність до масштабних бойових дій на території нашої країни

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телемарафону заявив радник голови офісу президента Олексій Арестович

"Думаю, що протягом 7 - 10 діб (хоча важко оцінити, але спробую спрогнозувати, скоріше, передбачити), вони поступово будуть втрачати здатність до оперативних дій такого розмаху: оточення великих міст, проривів і так далі. І будуть переходити до тактичних дій, тобто до маленьких спроб захопити якесь перехрестя або віддати його, все таке», – заявив Арестович.

Арестович так само уточнив, що з урахуванням того, що сили ЗСУ контратакують для росіян "все може закінчитися і швидше".

"Тобто, не війна (закінчиться), а активні спроби (росіян) набігати, щось захоплювати,-так, вони можуть розтанути, як роса на сонці", – висловив свою думку Арестович.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харківській області було звільнено місто Чугуїв.

За даними Генштабу, в ході бойових дій окупантам були нанесені великі втрати в особовому складі і техніці. Знищені командир 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковник Дмитро Сафронов і заступник командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ підполковник Денис Глєбов.

Крім того, командування морської піхоти повідомляє про знищення 30 російських вертольотів за ніч у Херсонській області.