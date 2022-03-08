Як пише Politeka.net, українці продовжують оборонятися від російських окупаційних військ вже 13-ту добу. Поки Україна захищає свою землю, весь світ допомагає українцям і приймає щодня нові санкції проти Росії. А сьогодні, 8 березня, президент США Джо Байден заявив про нові обмеження для Росії.

"Рішення про заборону імпорту російських нафти і газу вдарить і по самих США, але Вашингтон вважає, що повинен зробити цей крок", - заявив Байден.

Також американський президент додав, що Путін не зможе ніколи захопити Україну.

"Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але він не зможе захопити всю країну".

Стало відомо, що відразу до санкцій приєдналася Британія. Про це повідомив держмініст енергетики Британії квазі Квартенг.

"Цей перехід дасть ринку, підприємствам і ланцюгах постачання більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, який становить 8% попиту Великобританії", - заявив міністр.