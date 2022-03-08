Як пише Politeka.net, 24 лютого Володимир Путін оголосив війну Україні, назвавши її "спецоперацією". Поки українці захищають свою землю від російських окупантів, весь світ продовжує засуджувати дії Росії, приймати нові санкції проти агресора, а також допомагати Україні. Президент США Джо Байден розповів про нову допомогу для українців, яку має схвалити Конгрес.

"Я закликаю Конгрес США прийняти пакет на $12 млрд на підтримку України", - заявив Байден.

До цього американський президент зазначив, що Путін ніколи не зможе захопити Україну.

"Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але він не зможе захопити всю країну", - прозвучало з вуст американського президента.

Варто відзначити, що США і Британія сьогодні прийняли рішення відмовитися від імпорту російської нафти і газу.

"Рішення про заборону імпорту російських нафти і газу вдарить і по самим США, але Вашингтон вважає, що повинен зробити цей крок", - було заявлено президентом Джо Байденом, що було підтримано держміністром енергетики Британії квазі Квартенгом.



