Російські військові рухаються територією України "за інерцією", але незабаром їм настане "кінець" - вони не зможуть ні утримати, ні наступати

Таку думку, як пише Politeka.net, висловив радник голови офісу Президента Олексій Арестович

"Чесно кажучи, як військовий, я не бачу варіантів для російської армії в Україні.

Вони ще рухаються за інерцією наказів, але намагатися оточувати одночасно чотири великі міські агломерації (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв) 200 тисячами військ, рознесених на дистанції в 500 км, можуть тільки повні ідіоти», - висловився Арестович.

Представник офісу президента попередив, що ворог ще спробує закликати резервістів, «нашкребти військ на Кавказі», і кинути їх сюди, без бойового злагодження і на старій техніці, але для українців це буде лише як «мастило для багнетів».

Крім того, окупант ще зробить спробу штурму Києва, підрізати Харків і Суми, оточити Миколаїв, але всі ці дії будуть лише за інерцією.

"Якби вони не були трусами - трусами в гіршому сенсі цього слова, коли потрібна хоробрість не на полі бою, а в кабінеті начальника, то зараз би знайшовся в РФ генерал, який встав би і сказав правду Путіну:

- єдиний шанс для нас не стати армією Наполеона, що майже повністю згинула в полях, - це негайно відступити від Миколаєва за Дніпро, намагатися утримувати берег до Енергодара включно.

Війська з - під Києва відвести під Чернігів і Суми, знизу Харкова - назад, в оборону північніше Харкова, уздовж кордону.

У зоні ООС стати в оборону. Торгуватися за захоплене, шукати спосіб забратися з України зі збереженням хоч якого обличчя. Але проблема в тому, що і цей варіант їм не допоможе», - упевнений Арестович.

За його словами, російські війська вже їдуть за інерцією, вони ще не зрозуміли, що "вже померли".

"Російській армії в Україні - кінець. Батьки, що йдуть від дітей, не знаючи, чи знайдуть їх, повернувшись, живими, не пробачать. Не пробачать і не випустять.

Не почесна нічия чекає тут армію мерців, не раунд за очками, а натуральна військова поразка. Ці ідіоти розтягнули сили, намагаючись нахапати якомога більше. В результаті - не втримати, ні наступати. Ви знаєте, що в Криму різко стартував продаж квартир?

Що вони екстрено вивезли з Криму сім'ї співробітників ФСБ?.. Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія...», - написав радник глави офісу президента.