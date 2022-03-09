Российские военные движутся по территории Украины «по инерции», но вскоре им наступит «конец» - они не смогут ни удержать, ни наступать

Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович

«Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине.

Они ещё движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты», - высказался Арестович.

Представитель Офиса президента предупредил, что враг еще попытается призвать резервистов, «наскрести войск на Кавказе», и кинуть их сюда, без боевого слаживания и на старой технике, но для украинцев это будет лишь как «смазка для штыков».

Кроме того, оккупант еще предпримет попытку штурма Киева, подрезать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но все эти действия будут лишь по инерции.

«Если бы они не были трусами - трусами в худшем смысле этого слова, когда нужна храбрость не на поле боя, а в кабинете начальника, то сейчас бы нашёлся в РФ генерал, который встал бы и сказал правду Путину:

- единственный шанс для нас не стать армией Наполеона, почти полностью сгинувшей в полях, - это немедленно отступить от Николаева за Днепр, пытаться удерживать берег до Энергодара включительно.

Войска из-под Киева отвести под Чернигов и Сумы, снизу Харькова - назад, в оборону севернее Харькова, вдоль границы.

В зоне ООС стать в оборону. Торговаться за захваченное, искать способ убраться из Украины с сохранением хоть какого-то лица. Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет», - уверен Арестович.

По его словам, российские войска уже едут по инерции, они ещё не поняли, что "уже умерли".

«Российской армии в Украине - конец. Отцы, уходящие от детей, не зная, найдут ли их, вернувшись, живыми, не простят. Не простят и не выпустят.

Не почётная ничья ждёт тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение. Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше. В результате - не удержать, ни наступать. Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир?

Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ?.. Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама История…», - написал советник главы Офиса президента.