Як пише Politeka.net, Камала Харріс прибула з візитом до Польщі. На спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою віце-спікер США повідомила, що Україні буде виділена допомога в розмірі 50 мільярдів доларів.

"Ми жертвуємо додатково 50 мільярдів доларів для надання гуманітарної допомоги", - сказала Камала Харріс.

Також віце-спікер зазначила, що зараз всі цивілізовані нації відчувають лють, коли стежать за ситуацією в Україні.

"Всі цивілізовані нації відчувають лють, коли дивляться на те, що відбувається з цими невинними дітьми, матерями, батьками, бабусями, бабусями і дідусями, людьми, які біжать від усього, що знали", - заявила Камала Гарріс на прес-конференції.