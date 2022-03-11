Президент України Володимир Зеленський в черговий раз записав відеозвернення до українців на 16-ту добу війни з російсько-окупаційними військами.

Як пише Politeka.net, Володимир Путін оголосив війну Україні 24 лютого. Українські війська не тільки зупинили напад за цей час, а й успішно йдуть в контрнаступ по ряду напрямків. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у новому відео.

"Вільний народ вільної країни, ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це в чотири рази довше, ніж ворог планував на своє вторгнення. У чотири рази довше проти армії, яку вважали однією з найсильніших у світі. Яка сподівалася, що українці здадуться. Сподівалася, що хтось зустрічатиме з квітами російські прапори на українських вулицях, на наших вулицях. Але українці горді люди, які завжди захищають своє, свою землю і не віддадуть окупанту нієдиного клаптика цієї землі, ніодного відсотка своєї свободи", - сказав Володимир Зеленський.

"Стратегічного перелому ми вже досягли. Ми вже йдемо до нашої мети, до нашої перемоги", - додав президент України.