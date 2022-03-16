Про це з повідомляє Politeka.net з посиланнямм на повідомлення Центру.
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«Поступово росія опиняється в економічній ізоляції не лише через бойкотування агресора світовими брендами, а й через відмову світу від російської нафти та газу», - підкреслюється у повідомленні.
Нагадаємо, Сенат США ухвалив резолюцію, яка засуджує главу РФ Володимира Путіна як міжнародного військового злочинця. Незважаючи на розбіжності між республіканцями та демократами, у цьому питанні всі вони були одностайні.