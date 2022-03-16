Бійці Збройних сил України перейшли у контрнаступ, що вплинуло на хід переговорного процесу з Росією.

Про це, як пише Politeka.net, сьогодні, 16 березня, повідомив Радник глави ОП Михайло Подоляк.

«Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях», - написав Подоляк на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, раніще Подоляк повідомив, що переговорний процес «дуже важкий та в'язкий».

«Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах», - писав Подоляк 15 березня.

Крім того, він наголошував, що при цьому партнери України бояться стати «глобальними лідерами»

«Справжня свобода завжди коштує дорого. Решта без змін. РФ і далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Наші військові впевнено б'ють росіян на всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами».