Як пише Politeka.net, глава Чечні Рамзан Кадиров кілька днів тому заявив, що прибув під Київ до своїх бійців. Але після цього з'явилися повідомлення, включаючи від радника керівника ВП України Олексія Арестовича, що можливо Кадиров не був в Україні. "Українська Правда" перевірила телефони глави Чечні, щоб зрозуміти, де дійсно Кадиров перебував 13 березня, коли нібито мав бути під Києвом.

Як з'ясували колеги з "УП", глава Чечні використовує два телефонні номери і за останні 7 днів вони не підключалися в роумінгу до українських вишок зв'язку. За допомогою публічного онлайн-сервісу " уп " дізналася адресу, місто і країну, де був Кадиров 13 березня. Для цього главі Чечні було написано фейкове повідомлення з посиланням, на яке клікнув Кадиров. Як виявилося, він перебував 13 березня в місті Грозний, Росія.



