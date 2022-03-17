Переговори з Росією тривають і одним з головних пріоритетів української сторони є завершення війни

Про це, як пише Politeka.net, у своєму новому зверненні до українців заявив президент Володимир Зеленський.

«Я хочу, щоб мене зараз всі почули, всі громадяни України. Переговори тривають.

Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності. Реальні гарантії для нашої країни, реальний захист нашої країни», - підкреслив президент України.

Також Зеленський повідомив, що Росія несе на українській землі такі втрати, яких у неї не було ні в Чечні, ні в Сирії. Не було такої кількості вбитих і у радянських військ в Афганістані.

"Кожен російський солдат, який складе зброю отримає шанс. Шанс вижити", - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times з посиланням на джерела, близьких до переговорів, повідомило, що Україна і Росія обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на гарантії безпеки від союзників і виведення російських військ з України, що зайшли на її територію після 24 лютого.