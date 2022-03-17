Чим більше гине російських військових на українській землі, тим менше їх воля до перемоги

Про це пише The New York Times, з посиланням на дані розвідки і співрозмовників у Пентагоні

За найскромнішими оцінками США, понад 7 тисяч російських військовослужбовців були вбиті менш ніж за три тижні боїв.

Це більше, ніж загальна кількість американських солдатів, убитих за 20 років під час воєн в Іраку та Афганістані.

За словами американських офіційних осіб, це приголомшливе число, накопичене всього за три тижні боїв, має наслідки для боєздатності російських підрозділів, включаючи солдатів в танкових з'єднаннях. Чиновники Пентагону кажуть, що 10-відсотковий рівень втрат, включаючи вбитих і поранених, для одного підрозділу робить його нездатним виконувати бойові завдання.

За словами джерел в Пентагоні, велика і зростаюча кількість загиблих на війні може зруйнувати волю до продовження бойових дій. Результат, за їхніми словами, відображений у звітах розвідки, які високопоставлені чиновники в адміністрації Байдена читають щодня: в одному з недавніх звітів основна увага приділялася низькому моральному духу серед російських військовослужбовців і описувалося, що солдати просто кидають свою техніку і йдуть в ліс.

У Пентагоні також зазначають, що, оскільки російські сухопутні війська безладні, російський президент Володимир Путін все частіше атакує українські міста, житлові будинки, лікарні та школи.

Це повітряне бомбардування, за словами офіційних осіб, допомогло замаскувати погані дії російських військових на землі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ за час боїв російські війська втратили понад 13 800 осіб.