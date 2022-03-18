"Окупанти думали, що йдуть в Україну, яку бачили колись, ще в 14-15 роках"

Про це у своєму новому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, пише Politeka.net.

"...Яку вони корумпували постійно і якої не боялися. А ми - інші. І це дозволяє нам захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні. Все, що ми зробили через кілька років. Для нашої оборони. Для нашої тактики. Для тактики захисту, яку не час розкривати, поки йде війна. Як не час розкривати і нашу тактику переговорів. Переговори заради миру, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, нашої волі. Працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо або в Фейсбуці. Вважаю це вірним", - підкреслив Зеленський.

Президент України також перерахував міста, які стояли справжніми героями і яких український народ і влада ніколи не залишить – вони будуть вільні від окупантів.

"Наш Маріуполь, Харків, Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста - герої. Яким складно. Ми робимо все і робимо все. Армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, Церква... Весь наш народ. Ми вас не залишимо. А їм не пробачимо. Ви будете вільні. Як всі ми на нашій землі", - запевнив президент.

Нагадаємо, мирні жителі можуть допомогти Збройним силам України і влаштувати ворогові "рейкову війну". Про це раніше повідомив радник глави офісу президента України (ОП) Олексій Арестович.

Постачання військ РФ по залізницях проходить набагато ефективніше, ніж по автомобільних, зауважив він.

"Дуже багато людей на півночі України в районі Сум, Чернігова та Охтирки влаштували відмінну війну з тилами противника. Вона відразу дала результати. Питання - а чи не хочемо ми влаштувати на півдні тотальну рейкову війну", - звернувся до українців Арестович.

Радник глави ОП вважає, що "рейкову" війну треба вести за такими напрямками:

Крим-Мелітополь,

Крим-Херсон,

Валуйки-Куп'янськ,