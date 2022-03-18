Польща дерусифікуватиме польську економіку і надихатиме інші країни піти від залежності рф.

Польща вирішила створити "антипутінський щит". Як пояснив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, це умовна назва, що передбачає ряд заходів.

Йдеться про протидію інфляції, захист робочих місць, підтримку компаній, що працюють на російському ринку, "дерусифікацію" польської та європейської економіки.

"Ця війна викликає величезні економічні турбулентності, величезні проблеми. Це час, коли уряд вирішив реалізувати "антипутінський щит". Ми називаємо це умовно, тому що війна, розпочата путіним, зосереджена на багатьох проблемах",

- сказав прем'єр.

Моравецький додав, що Польща буде дерусифікувати польську економіку і надихати інші країни піти від залежності від російського газу, нафти і вугілля.

Нагадаємо, зустріч Зеленського з путіним, радник президента Туреччини розкрив подробиці.

Як повідомляла Politeka, сенатор США порадив росіянам ліквідувати путіна.

Також Politeka писала, що ватажки ОРДЛО звернулися до путіна, фото документів.