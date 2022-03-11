Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом країни-агресора може відбутися вже найближчим часом. Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин TRT Haber.

"Є підстави вважати, що зустріч відбудеться, можливо, в якийсь момент в найближчому майбутньому»,-сказав спікер турецького президента.

Зазначимо, також з'явилося повідомлення, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав зустріч можливою.

"Ніхто не виключає зустрічі Путіна і Зеленського, концептуально вона можлива, але спочатку переговірники повинні виконати свою частину роботи", - передаю слова Пєскова РИА Новости.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін в принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану", - передавало слова Чавушоглу CNN.

Зазначається, що Чавушоглу сказав про це президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини.

За його словами, зустріч міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби і глави МЗС РФ Сергія Лаврова, була, принаймні, початком:"ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів — це важливий початок".

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