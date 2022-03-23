Президент РФ Володимир Путін шукає нові методи для втягування білорусів у війну.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, згідно з новими даними, співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять «індивідуальні бесіди» з рядовим складом.

Таким чином, як вважають українські розвідники, путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі.

За їхніми даними,за виконання «спеціальних завдань» білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище).

«Такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі», - підкреслили в управлінні.

Однак, є дані, що попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях.

Доходить до того, що ті, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі.

Крім того серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні.

«Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій «спеціальній операції», перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів – замінюють», - розповіли у розвідці.

Нагадаємо, згідно з новими даними Міноборони, по території республіки Білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

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