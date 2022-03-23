Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Так, згідно з новими даними, співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять «індивідуальні бесіди» з рядовим складом.
Таким чином, як вважають українські розвідники, путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі.
За їхніми даними,за виконання «спеціальних завдань» білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище).
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Фермери Дніпропетровщини залишили окупантів без дозаправки, кадри: "Рік буде врожайним"
"Путін в сказі": Лукашенко міг обдурити главу Кремля, в МВС України розкрили подробиці
Відсутність прогресу: у розвідці Британії видали, що хочуть приховати російські окупанти
"Був в єдиному екземплярі": ЗСУ показали, що їм вдалося знищити
«Такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі», - підкреслили в управлінні.
Однак, є дані, що попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях.
Доходить до того, що ті, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі.
Крім того серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні.
«Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій «спеціальній операції», перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів – замінюють», - розповіли у розвідці.
Нагадаємо, згідно з новими даними Міноборони, по території республіки Білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.
Також Politeka.net писала, що Лукашенко міг обдурити главу Кремля, в МВС України розкрили подробиці.
Крім того Politeka.net повідомляла, що штурм Одеси обернувся для окупантів справжнім кошмаром