У війні з Україною російська армія зазнала найбільших втрат за всю свою історію.
Як передає WSJ, в НАТО повідомили, що до 40 тисяч російських військових були вбиті, поранені, взяті в полон або пропали безвісти в Україні.
Високопоставлений військовий представник НАТО заявив, що Організація Північноатлантичного договору розраховує цю цифру на основі інформації, наданої українською владою, та інформації, отриманої з Росії, як офіційно.
За оцінками НАТО, з початку війни було вбито від 7000 до 15000 російських солдатів.
Зазначається, що Росія почала свою війну приблизно зі 190 000 солдатів. Відтоді ворог перекинув додаткові війська з Чечні, Сирії та інших країн.
Нагадаємо, ВСУ знищили колону забезпечення окупантів
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна
Окупанти запустили ракету і потрапили в свою колону техніки: деталі нового інциденту в Чорнобаївці
"Путін в сказі": Лукашенко міг обдурити главу Кремля, в МВС України розкрили подробиці
"Був в єдиному екземплярі": ЗСУ показали, що їм вдалося знищити
А ще Politeka повідомляла, що від Путіна втік вірний соратник, що відомо: був помічений у Стамбулі
Також Politeka повідомляла, що захисники України оточили ворога під Києвом, подробиці