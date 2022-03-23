Як передає WSJ , в НАТО повідомили, що до 40 тисяч російських військових були вбиті, поранені, взяті в полон або пропали безвісти в Україні.

У війні з Україною російська армія зазнала найбільших втрат за всю свою історію.

Високопоставлений військовий представник НАТО заявив, що Організація Північноатлантичного договору розраховує цю цифру на основі інформації, наданої українською владою, та інформації, отриманої з Росії, як офіційно.





За оцінками НАТО, з початку війни було вбито від 7000 до 15000 російських солдатів.



Зазначається, що Росія почала свою війну приблизно зі 190 000 солдатів. Відтоді ворог перекинув додаткові війська з Чечні, Сирії та інших країн.

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