Азербайджан пішов у наступ на Нагірний Карабах, увійшовши в зону відповідальності російського військового контингенту в регіоні.

Як пише Politeka.net, Азербайджан пішов у наступ на Нагірний Карабах. Про це повідомило МЗС Росії.

"З 24 по 25 березня збройні сили Азербайджанської Республіки зайшли в зону відгалуженості російського миротворчого контингенту на території Нагірного Карабаху і виставили спостережний пост. Завдано чотири удари безпілотним літальним апаратом типу "Bayraktar TB2" по підрозділах збройних формувань Нагірного Карабаху в районі населеного пункту Фурух", - було заявлено російською стороною.

Також зазначено, що в Нагірному Карабасі зараз введено воєнний стан.

До цього ми повідомляли, що МЗС Вірменії повідомило про наступ Азербайджану.

"Азербайджан продовжує вторгнення в зоні відповідальності миротворчого контингенту Російської Федерації, що почалося 24 березня в в районі села Парух Аскеранського району", - було повідомлено вірменською стороною.