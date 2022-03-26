Як пише Politeka.net, Азербайджан пішов у наступ на Нагірний Карабах. Про це повідомило МЗС Росії.
"З 24 по 25 березня збройні сили Азербайджанської Республіки зайшли в зону відгалуженості російського миротворчого контингенту на території Нагірного Карабаху і виставили спостережний пост. Завдано чотири удари безпілотним літальним апаратом типу "Bayraktar TB2" по підрозділах збройних формувань Нагірного Карабаху в районі населеного пункту Фурух", - було заявлено російською стороною.
Також зазначено, що в Нагірному Карабасі зараз введено воєнний стан.
До цього ми повідомляли, що МЗС Вірменії повідомило про наступ Азербайджану.
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"Азербайджан продовжує вторгнення в зоні відповідальності миротворчого контингенту Російської Федерації, що почалося 24 березня в в районі села Парух Аскеранського району", - було повідомлено вірменською стороною.