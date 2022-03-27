Російський диктатор путін змінює свої оперативні напрямки у війні і хоче нав'язати Україні "корейський" сценарій.
Про це заявив глава розвідки України Кирило Буданов.
Він зазначив, що російські військові зазнали невдачі під Києвом і не змогли повалити владу. Саме через це Путін змінює оперативні напрямки.
Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки – це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України,
– сказав Буданов.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Цивільні в кросівках": окупант в подиві від рівня життя в Україні
Українцям будуть безкоштовно роздавати продукти, хто зможе отримати: від круп до консервів
«Все ближче до перемоги»: українцям показали, як ЗСУ знищили техніку окупантів на півдні
Трагедія в "Укрзалізниці": обірвалося життя 54 співробітників
Він пояснив, що російський диктатор може спробувати нав'язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни.
"Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", – додав глава розвідки.
Буданов попередив, що російський ворог спробує об'єднати окуповані території в єдине квазідержавне утворення.
"Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні", – сказав бригадний генерал.
Разом з тим, за словами Буданова, українці чинять опір на всіх напрямках, що ускладнює реалізацію ворожого плану.
"Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення – суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій – як вижити",
– резюмував керівник ГУР.