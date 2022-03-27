Российский диктатор путин меняет свои оперативные направления в войне и хочет навязать Украине "корейский" сценарий.

Об этом заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что российские военные потерпели неудачу под Киевом и не смогли свергнуть власть. Именно из-за этого Путин меняет оперативные направления.

После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления – это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины,

- сказал Буданов.

Он пояснил, что российский диктатор может попытаться навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны.

"Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Кореи. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", - добавил глава разведки

Буданов предупредил, что российский враг попытается объединить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.

"Мы уже видим попытки создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят об этом поторговаться и на международном уровне", – сказал бригадный генерал.

Вместе с тем, по словам Буданова, украинцы оказывают сопротивление на всех направлениях, что затрудняет реализацию вражеского плана.

"Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное освобождение – существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий – как выжить", - резюмировал руководитель ГУР.

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