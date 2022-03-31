Глава Мінфіну Франції Брюно Ле Мер заявила, що не піде на умови володимира путіна.

Як пише Politeka.net, володимир путін сьогодні, 31 березня, підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ з "недружніми країнами". Починаючи з першого квітня, дня дурня, російська влада пропонує платити за газ рублями або контракти будуть зупинені. Після цього пішов коментар від глави Мінфіну Франції Брюно Ле Мер, передає радник глави МВС України Антон Геращенко.

"Париж і Берлін не приймуть умови росії про оплату поставок газу в рублях", - передає слова французької чиновниці Геращенко.

Раніше ми повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з Путіним. Після цього він зазначив, що переговори про мир не дадуть ніякого результату.

"Але сьогодні я дивлюся на факти, і факти такі: Росія вирішила почати війну, Росія бомбить Україну, Росія бомбить цивільних і паралельно веде переговори. Але ці переговори ні до чого не призводять. Скажу чесно, я не бачу можливості припинення вогню в найближчі години", - заявив французький президент.

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