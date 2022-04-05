Президент Франції Еммануель Макрон, який на прохання Зеленського спілкується з путіним, відповів, що думає про можливість свого візиту до Києва. Слова президента цитує видання Le Monde. Так, французький лідер вважає, що його візит до Києва не принесе ніякого результату або користі.

"Я вважаю, що мій обов'язок - це робити мою роботу, щоб бути корисним народу України, і щоб захистити від війни французів. Їхати до Києва з візитом, без результату і користі, я не буду цього робити. Якщо я можу щось зробити і це буде мати ефект, я це зроблю", – сказав Макрон.

Він також додав, що на прохання Володимира Зеленського веде діалог з путіним, а також додав, що не поділяє позицію президента рф.

"Ми не воюємо і ніколи не воювали з рф, і президент путін – лідер, погляди якого я не поділяю, але з яким я завжди вів діалог, незважаючи на протиріччя... Те ж я робив з початку війни, кожен раз на прохання президента України Зеленського. Оскільки він вважав збереження такого діалогу корисним", - сказав Еммануель Макрон.

Також президент Франції додав, що поки президент України його про це просить, він буде вести діалог з путіним, і поки Франція може грати роль в просуванні переговорів, надання гуманітарної допомоги, вона буде це робити.

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