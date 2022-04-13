Влада Великобританії вирішила розширити список санкцій проти Росії, яка вторглася на територію України.

Британія внесла до списку санкцій ще 206 російських фізичних і юридичних осіб, у тому числі санкції введені щодо затриманого напередодні кума Путіна Віктора Медведчука. Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції зосереджені на структурах, які підтримували окуповані райони Донецької та Луганської областей.

"Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України ми сьогодні накладаємо санкції на тих, хто підтримує незаконні відокремлені регіони і причетний до звірств проти українського народу" - заявила глава МЗС Британії Ліз трас.

"Ми продовжимо націлюватися на всіх тих, хто допомагає і підтримує війну Путіна. З завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну і сталі, а також експорт квантових технологій і передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо спочивати, наша місія-зупинити військову машину Путіна на ходу " - підкреслила вона.

Серед тих, чиї активи підлягають заморожуванню, Віктор Медведчук, затриманий напередодні в Україні, а також російський нафтовий магнат і головний акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов, чий статок минулого року оцінювався в 25 млрд доларів.

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