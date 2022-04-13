"Я призываю наконец внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС".

Об этом в своем обращении к народу и политикам Эстонии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я призываю Эстонию при утверждении нового санкционного пакета против РФ защищать на уровне ЕС необходимость полной блокировки российских банков. Всех, а не только части. Призываю наконец внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС! Также приглашаю вашу страну, ваших специалистов присоединиться к работе совместной группы, которая создана для расследования военных преступлений российской армии на территории Украины", - призвал Зеленский.

По словам президента Украины, количество военных преступлений достигает уже десятков тысяч.

«Нет такого преступления, которое не совершили бы российские солдаты за 49 дней этого вторжения», - подчеркнул Зеленский, добавив, что это расстрелы мирных людей, пытки, изнасилования, подрыв больниц, бомбардировки родильных домов, сожжение складов с едой, артиллерийские обстрелы укрытий, в которых прячутся дети.

"Сейчас такое время, когда можно либо остановить Россию, либо очень надолго потерять весь восток Европы. Любую надежду на безопасную и свободную жизнь на континенте, которая бы регулировалась общепризнанным правом, а не жестокой силой", - пояснил президент Украины.

Между тем стало известно, что в Германии согласовали поставки тяжелых вооружений для Украины

Об этом сообщил депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.

"Дорогие друзья, Германия теперь быстро будет поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы с СВДП и наши партнеры по коалиции смогли договориться об этом", - написал он в Twitter.

Напомним, что Россия готовится к решающему бою, стягивая силы со всего региона.

Также сообщалось, что, по словам Арестовича, Путин принял "сумасшедшее" решение продолжать войну в Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что некоторые оккупанты уже признаются в своих частных разговорах, что никто из них никогда не сможет гордиться тем, о они творили в Украине.