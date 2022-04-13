В Кремле приняли решение продолжать войну в Украине, и этому есть причина.

Такое мнение в интервью правозащитнику и юристу Марку Фейгину высказал советник главы ОП Алексей Арестович.

По словам Арестовича, путин решил уничтожить российский генералитет и «партию войны».

«Потому что он не может не знать, судя по заявлениям канцлера Австрии, который с ним беседовал, путин знает все о войне, все прекрасно понимает. Что касается соотношения сил и средств – продолжать войну – это безумие…», – пояснил Арестович.

Он также предрек оккупантам поражение в Украине и Путин, уверен Арестович, это знает.

"Путин решил покончить с собственной армией. Товарища Дворникова он поставил для того, чтобы покончить с ней как можно надежнее… А зачем ему это? Путин решил избавиться от военной партии России. У кого всегда был высокий рейтинг более 80%? У Путина. А тут ему приносят бумажку, где видно, что еще один субъект, у которого рейтинг, зачем в России, где есть Владимир Владимирович с рейтингом более 80%? Кто-то один из них лишний", - заявил советник главы ОП.

Добавим, что в разведке Британии уже прокомментировали назначение Алексанжра Дворникова. Напомним, таким образом Кремль назначил нового командующего войной в Украине.

Так, в разведке Британии отметили, что назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление.

Как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом, - сообщили в разведке.

Напомним, ранее Арестович пояснил, почему Украине выгодно, чтобы Путин "еще пожил".

Также сообщалось, что Россия готовится отправить в Украину новую партию "добровольцев".

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