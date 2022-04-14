Також в пакет військової допомоги включені самохідні судна берегової охорони, вибухівка, і багато іншого.

У новому пакеті озброєння, яке Україні передає влада США, включені 200 американських бронетранспортерів, 11 вертольотів, 18 гаубиць, 500 ракет для протитанкових комплексів Javelin і кілька сотень дронів Switchblade. Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

У новому пакеті адміністрація США включила:

11 вертольотів Мі-8/Мі-17 радянського виробництва;

18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів для них;

200 американських бронетранспортерів М113;

500 ракет для американських сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin;

300 баражиррующих дронов Switchblade;

10 радарів для виявлення артилерійських снарядів AN / TPQ-36;

2 радари протиповітряної розвідки AN/MPQ-64 Sentinel;

100 броньованих багатоцільових машин;

міни М18А1 Claymore, що відповідають положенням Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін;

Крім того, в пакет включені самохідні судна берегової охорони, вибухівка, захисні костюми і засоби радіологічного, бактеріологічного, хімічного та ядерного захисту, 30 тисяч шоломів і бронежилетів, більше 2000 засобів оптичних і лазерних прицілів, а також медичне приладдя.

Кірбі підкреслив, що типи озброєння складали спільно з українською владою, які коригували свої запити з урахуванням ситуації в театрі бойових дій в східних областях.

Прес-секретар Пентагону додав, що цей пакет озброєння планують надати для посилення підрозділів Збройних сил України в східних областях, які повинні допомогти українській армії зупинити наступ російських окупантів на Донбасі. Зокрема, українська сторона, за словами Кірбі, наполягала на наданні артилерії середнього і дальнього радіусу для ефективної протидії наступу російських військ.

11 вертольотів радянського виробництва, за його словами, призначалися для озброєння Збройних сил Афганістану влітку 2021 року, проте їх не передали через падіння режиму президента Ашрафа Гані під ударами бойовиків "Талібану". Кірбі не зміг пояснити, яким буде шлях доставки вертольотів в Україну. Але він припустив, що їх доставлять транспортним літаком на аеродром до Польщі, звідки їх заберуть по суші або українські льотчики перелетять на аеродром на території України.

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