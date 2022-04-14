Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона призвал украинцев платить за коммунальные услуги в тех регионах, где нет боевых действий.

"Я обращаюсь и прошу: если у вас есть возможность физически заплатить, то пожалуйста, сделайте это. Вы тем самым поддержите людей в регионах, где действительно идут боевые действия, и у которых действительно нет возможности платить", – сказал Галущенко.

Он заявил, что потребление электроэнергии значительно сократилось, в том числе из-за остановки многих крупных промышленных предприятий. Но вместе с тем упали и платежи. Галущенко также напомнил, что на время военного положения правительство запретило отключать потребителей от электроэнергии и газоснабжения за неуплату.

Напомним, Оккупанты пытались уничтожить следы своего преступления: найдены тела семерых украинцев.

Как сообщала Politeka, "Утро с хорошими делами!": Иван Лисовой отправил необходимую гуманитарную помощь в Чернигов.

Также Politeka писала, что Никто не хочет забирать: в Днепре морги переполнены российскими оккупантами, детали.