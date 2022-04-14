Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не чув заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що українці і росіяни — "братні народи", і про його небажання визнати геноцид українців під час розв'язаної Кремлем війни. Але пообіцяв, що обов'язково обговорить з французьким лідером такі "болючі" слова.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

"Я чесно не чув від пана президента Французької Республіки цю заяву. Ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі", - зауважив Зеленський.

Український лідер додав, що обов'язково обговорить цю заяву з Макроном, коли буде такий випадок.

"Я обов'язково зроблю все можливе, щоб сьогодні обговорити з ним це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли знайде час", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати злочини армії РФ в Україні геноцидом, оскільки вважає українців і росіян "братніми народами".

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