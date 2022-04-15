Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що російську агресію проти України "правильно" називати "геноцидом". Як повідомляє AFP, таку заяву Трюдо зробив під час спілкування з журналістами в Квебеку.

"На мою думку, абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово геноцид у зв'язку з тим, що робить росія (в Україні), і з тим, що робить володимир путін", - заявив Трюдо.

Таким чином, він став другим західним лідером, який назвав нинішні дії рф геноцидом.

Днем раніше президент США Джо Байден вперше назвав дії рф геноцидом. Пізніше він пояснив свою позицію: "Я назвав це геноцидом, тому що стає все ясніше, що путін просто намагається знищити ідею бути українцем, і доказів стає все більше".

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом. "Я буду обережний з такими термінами сьогодні, тому що ці два народи [росіяни і українці] – брати", зазначив він. Така заява Макрона викликала гостру відповідь українського МЗС.

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