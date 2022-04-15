Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что российскую агрессию против Украины "правильно" называть "геноцидом". Как сообщает AFP, такое заявление Трюдо сделал во время общения с журналистами в Квебеке.

"По моему мнению, абсолютно правильно, что все больше людей используют слово геноцид в связи с тем, что делает россия (в Украине), и с тем, что делает владимир путин", - заявил Трюдо.

Таким образом, он стал вторым западным лидером, назвавшим нынешние действия рф геноцидом.

Джастин Трюдо

Днем ранее президент США Джо Байден впервые назвал действия рф геноцидом. Позже он объяснил свою позицию: "Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее, что путин просто пытается уничтожить идею быть украинцем, и улик становится все больше".

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Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия россии в Украине геноцидом. "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [россияне и украинцы] – братья", отметил он. Такое заявление Макрона вызвало острый ответ украинского МИД.

Макрон, Зеленский

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