Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что российскую агрессию против Украины "правильно" называть "геноцидом". Как сообщает AFP, такое заявление Трюдо сделал во время общения с журналистами в Квебеке.

"По моему мнению, абсолютно правильно, что все больше людей используют слово геноцид в связи с тем, что делает россия (в Украине), и с тем, что делает владимир путин", - заявил Трюдо.

Таким образом, он стал вторым западным лидером, назвавшим нынешние действия рф геноцидом.

Днем ранее президент США Джо Байден впервые назвал действия рф геноцидом. Позже он объяснил свою позицию: "Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее, что путин просто пытается уничтожить идею быть украинцем, и улик становится все больше".

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия россии в Украине геноцидом. "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [россияне и украинцы] – братья", отметил он. Такое заявление Макрона вызвало острый ответ украинского МИД.

Напомним, Впервые в истории: Украину избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам.

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