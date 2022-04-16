Як пише Politeka.net, українці вже 52-ту добу захищають свою землю від окупантів з Росії. Найскладніша ситуація зараз залишається в Маріуполі. Практично відразу Росія захотіла переговори, але до цього дня вони не дали результатів. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, за яких умов переговори будуть зірвані, передає "УП".
"Маріуполь-це може бути, як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх переговорах
Глухий кут-тому що ми не торгуємо територіями і нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим складніше буде", - повідомив Зеленський.
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