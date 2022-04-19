Мирні переговори між Україною і Росією загальмувалися, але Анкара продовжить прикладати зусилля для досягнення "задовільного для сторін і міжнародного співтовариства" результату. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає агентство Anadolu.

"Сторони домоглися відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання в якості мішеней мирних жителів Краматорська кидають тінь на наші зусилля", - сказав він.

Проте Ердоган впевнений, що мирне рішення шляхом діалогу можна знайти.

"Досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане одним з кращих справ, зроблених в ім'я людства", - додав турецький лідер.

Зазначимо, раніше представник української делегації в переговорах Михайло Подоляк заявляв, що події в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших містах під Києвом, дуже вплинули на емоційний фон переговорів. Особливо після кадрів з Бучі, які облетіли весь світ, і на яких показали моторошні злочини російської армії.

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