Путинское правительство задумалось о разрешении на производство двигателей устаревших классов в плоть до "Евро-0". Для понимания: в Европе, США и Японии "Евро-0" действовал до 1992 года, а "Евро-1" – до 1995 года. Об этом пишут российские СМИ и Телеграм-каналы.

КАМАЗ уже перешел к выпуску грузовиков "Евро-2". Вот только продавать эти автомобили завод еще не может – именно потому, что такие стандарты пока что запрещены российскими законами.

Самое интересное, что правила Таможенного союза (входят россия, беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения) запрещают продажу авто с классом ниже "Евро-5". Но из-за санкций российские автоконцерны уже не могут выпускать такие двигатели: остановлены поставки электронных блоков управления.

Фактически такие изменения вернут автопром РФ к стандартам 1990-х годов. Аналитики считают, что россиянам вряд ли понравятся такие автомобили, и спрос упадет.

Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.

Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.

Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.