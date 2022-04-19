Радник офісу президента Олексій Арестович розповів українцям про третю фазу війни, яка чекає нас у майбутньому.

Експерт запевнив, що другу фазу війни, яка йде зараз, окупанти провалять.

"Після того як росіяни витратять останні оперативні резерви, вони будуть здатні тільки на тактичні дії. У них три виходи: ставати в оборону по всі території, яка захоплена і намагатися підкріплювати її політично - "хнр" і так далі. Другий вихід-мирні переговори або просто йти.

Я думаю, що піде по мирних переговорах. Вони намагатимуться домовитися, обдурити нас на цих переговорах і зробити вигляд, що так все з самого початку і планувалося. Нібито адінграніци "лднр" - це і є те, до чого все йшло. Але росіянам це не допоможе", - відзначив Олексій Арестович.

Ми писали, бригада, яку Путін хвалив за" героїзм і відвагу", зазнала нищівних втрат.

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