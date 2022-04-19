Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що закінчення війни з Росією буде вирішуватися на полі бою. За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, це питання не планується вирішувати шляхом переговорів. Таку заяву Кулеба зробив в інтерв'ю телеканалу France24.

"Кінець цієї війни буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів", – сказав глава МЗС, відповідаючи на питання про те, чи можуть переговори між Україною і Росією привести до закінчення війни.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента України Михайло Подоляк не зміг спрогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих переговорів з Росією, адже москва зробила серйозну ставку на другий етап війни.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський прагне до завершення війни з рф дипломатичними зусиллями, але здачу Донбасу в обмін на мир з Росією виключає.

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