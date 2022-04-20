Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення до народу і розповів про стан справ на 55-й день війни.
Головні тези зі звернення президента:
"Зараз на території України і біля наших кордонів зосереджена майже вся боєздатна армія окупанта.
Якби нам дали ту зброю, яка нам потрібна, ми б вже закінчили цю війну.
Та зброя, яку ми отримаємо в найближчі тижні, врятує тисячі життів.
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