У своєму вечірньому зверненні президент Зеленський розповів про стан справ в Україні на 55-й день війни.

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення до народу і розповів про стан справ на 55-й день війни.

Головні тези зі звернення президента:

"Зараз на території України і біля наших кордонів зосереджена майже вся боєздатна армія окупанта.

Якби нам дали ту зброю, яка нам потрібна, ми б вже закінчили цю війну.

Та зброя, яку ми отримаємо в найближчі тижні, врятує тисячі життів.

Інтенсивність вогню російських військ на харківському напрямку, На Донбасі, в Дніпропетровській області значно зросла. Вони обстрілюють цивільну інфраструктуру.

Ситуація в Маріуполі без змін. Росіяни не дають організувати гуманітарні коридори.

Москва мовчить на нашу пропозицію обміну, яка врятує наших військових і мирних жителів Маріуполя.

В окупованих містах півдня у окупантів немає підтримки. На їх бік перейшли тільки маргінали.

Говорив з прем'єром Нідерландів. Домовилися про постачання важкого озброєння.

Говорив з главою Єврокомісії про гуманітарні потреби України".

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