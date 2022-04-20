"Росіяни люблять розповідати казки, а в реальності буде лише те, що потрібно Україні".

Про це заявив радник глави ОП, член української делегації на переговорах з РФ Михайло Подоляк.

Таким чином Подоляк відреагував на заяву глави МЗС рф Сергія Лаврова про початок "другої фази "спецоперації",

"Друга фаза спецоперації" - те ж саме, що "візьмемо Київ за 72 години", - сказав Подоляк, зазначивши, що для українців не має значення, на які фази війну поділяють російські загарбники.

Також Подоляк запевнив що незалежно від «казок» росіян - у реальному житті все буде так, як необхідно Україні.

"Для нас немає різниці, в якій фазі і скільки знищувати російських представників, російську армію, які не вміють воювати, а вміють вбивати людей, руйнувати інфраструктуру, громадянську інфраструктуру... Ну, добре, вони підуть сьогодні на Донбасі, вони втратять ще певну кількість своїх людей, яких вони не вважають за людей. Добре, ми в цьому їм теж допоможемо", - заявив радник глави офісу президента України.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони заявили, що бої на Донбасі стануть вирішальними в битві за Україну.

Також повідомлялося, що минулої ночі ворог намагався штурмувати Рубіжне і Сєвєродонецьк.

Після невдалої спроби прориву, в місцеву лікарню привезли близько 130 поранених військовослужбовців Росії. Так само ЗСУ знищили багато військової техніки РФ.

У свою чергу Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані про втрати окупантів. Так, на ранок 20 квітня, на українській землі вже згинуло близько 20 900 солдатів ворожої армії.

Крім того Politeka.net писала, що ворог влаштував перегрупування в Чорному морі.

Також Politeka.net повідомляла, що Москва через провали на фронті почала чистки ватажків так званої "ЛНР".