Держава не забула громадян, які перебувають на окупованих територіях.

Українська влада вже розробила стратегію деокупації всіх населених пунктів на півдні. Про це оветник керівника офісу президента Михайло Подоляк розповів у коментарі "Українській правді".

Держава не забула громадян, які перебувають на цих територіях.

"Можете навіть не сумніватися в тому, що у держави є стратегія з деокупації всіх міст і сіл півдня України. По-перше, армія. Коротко і ясно. По-друге, понад 90% звичайних людей на окупованих територіях вірно заявляють про власну проукраїнську позицію. Тому не буде ніякої заморозки конфлікту, не буде навіть тимчасової окупації, не буде ніяких фейкових ХНР або чогось подібного. Буде тільки Херсонська область України", - розповів Михайло Подоляк.

Він додав, українські громадяни проти будь-яких спроб нав'язати їм «русский мир» і продовжують давати відсіч окупантам, які бажають провести незаконний «референдум».

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