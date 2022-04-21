Про це в інтерв'ю "Новому времени" розповів секретар РНБО Олексій Данилов. Він відповів на питання про те, що Україна буде робити з так званою «п'ятою колоною» - любителями Росії – після війни.

"Повірте, її не буде. Мало хто розуміє, що відбуватиметься після нашої перемоги. У нас буде тотальна дерусифікація бізнесу, політики і багатьох сфер нашого життя. Нічого російського у нас тут вже не залишиться", - заявив Данилов.

При цьому він зазначив, що прості українці не будуть чекати закінчення війни, а почнуть дерусифікацію прямо зараз. Втім, секретар РНБО підкреслив, що в майбутньому цей процес буде обов'язково регулюватися законами.

"Будуть закони, якими ми будемо все це забороняти, накладати санкції на такі інституції і все. Росія-велика країна. Вам подобається Росія? Будь ласка, вирушайте туди і там живіть", - заявив Данилов.

Він також розповів, коли Україна вперше запідозрила, що Росія готується до масштабної атаки. За словами Данилова, тривожним сигналом стала стаття Міністра оборони рф Сергія Шойгу для видання РБК, яка вийшла під заголовком «Як ми будемо будувати Сибір».

"Якщо між рядків читати, то вони б її перебудовували через тих людей, яких вони туди в концтабори відправляли, як свого часу відправляли НКВС-сти наших громадян після і під час Другої світової війни. Нічого не змінилося. Пам'ятаєте, вони багато подорожували з Путіним по Сибіру? У них там ця мрія була-будувати міста за рахунок наших громадян, яких вони повинні були депортувати після війни", - розповів Данилов.

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