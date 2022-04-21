Об этом в интервью «Новому времени» рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он ответил на вопрос о том, что Украина будет делать с так называемой «пятой колонной» - любителями россии – после войны.

«Поверьте, ее не будет. Мало кто понимает, что будет происходить после нашей победы. У нас будет тотальная дерусификация бизнеса, политики и многих сфер нашей жизни. Ничего российского у нас здесь уже не останется», -заявил Данилов.

При этом он отметил, что простые украинцы не будут дожидаться окончания войны, а начнут дерусификацию прямо сейчас. Впрочем, секретарь СНБО подчеркнул, что в будущем этот процесс будет обязательно регулироваться законами.

«Будут законы, которыми мы будем все это запрещать, налагать санкции на такие институции и все. Россия — большая страна. Вам нравится Россия? Пожалуйста, отправляйтесь туда и там живите», - заявил Данилов.

Он также рассказал, когда Украина впервые заподозрила, что россия готовится к масштабной атаке. По словам Данилова, тревожным сигналом стала статья министра обороны рф Сергея Шойгу для издания РБК, которая вышла под заголовком «Как мы будем строить Сибирь».

«Если между строк читать, то они бы ее перестраивали через тех людей, которых они туда в концлагеря отправляли, как в свое время отправляли НКВД-сты наших граждан после и во время Второй мировой войны. Ничего не изменилось. Помните, они много путешествовали с Путиным по Сибири? У них там эта мечта была — строить города за счет наших граждан, которых они должны были депортировать после войны», - рассказал Данилов.

Напомним, мужчин с оккупированной Херсонщины заставят воевать на стороне рф.

Как сообщала Politeka, Арестович детально объяснил, как освободить Херсон.

Также Politeka писала, что оккупанты несут огромные потери на Донбассе, ситуация обостряется.