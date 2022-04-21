Заява президента Росії Володимира Путіна, в якій він забороняє російським військовим штурмувати територію заводу "Азовсталі" в Маріуполі, означає, що російські війська не можуть фізично захопити підприємство. Про це на брифінгу заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

"З ранку Путін і Шойгу провели нараду і публічно заявили, що, по-перше, Маріуполь узятий, по-друге, що Росія не буде штурмувати "Азовсталь". Тому що "не хочуть приносити біди і лагодити втрати серед російського війська", якому в іншому випадку довелося б вести складні бої на руїнах "Азовсталі". Путін "проявив турботу про російських солдатів". Це означає, що вони не можуть фізично взяти"Азовсталь". Вони це зрозуміли. Вони зазнали там величезних втрат. Наші захисники продовжують утримувати завод", - повідомив Арестович на брифінгу в офісі президента в четвер.

Також, за словами радника глави ОП, відмова від штурму може бути пояснена ще тим, що РФ перекинула частину своїх військ північніше для того, щоб зміцнити там свої сили.

"Вони намагаються виконати головне політичне завдання-вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької області. Відразу скажу: їм не вдасться цього зробити", - сказав він.

Арестович підкреслив, що таке попереднє оголошення перемоги Росією в Маріуполі, не чекаючи ні Великодня, ні 9 травня, показує, що росіяни зрозуміли безперспективність своєї останньої активної операції на даному етапі війни.

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