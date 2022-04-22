У Міністерстві оборони України знають про плани путіна до 9 травня, зокрема про "перемогу", яку будуть "продавати" росіянам.

Речник Міноборони України, полковник Олександр Мотузяник розповів про плани російських окупантів до 9 травня.

"Зараз їх мета цілком зрозуміла: відтіснити українські сили за адміністративні кордони Донеччини і Луганщини і утримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але росія точно не обмежиться виключно цим", - заявив Мотузяник.

За словами полковника, надалі окупанти намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема на Херсонщині, щоб захопити якомога більше територій.

Однак це залежатиме від результатів бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Крім того, Мотузяник підтвердив, що росіяни намагатимуться оточити українське військове угруповання в зоні ООС.

"Вони люблять звітувати про освіту так званих "котлів". Наше завдання - цього не допустити", - зазначив речник Міноборони.

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