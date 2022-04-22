Радник голови офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву виконуючого обов'язки командувача військами Центрального військового округу Рустама Міннекаєва про те, що рф бачать завданням другого етапу війни в Україні встановлення повного контролю над Донбасом, півднем країни, забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим і вихід до Придністров'я.

Подоляк підкреслив, що всі подібні експансіоністські плани і сценарії відомі українському командуванню, і ЗСУ виразно висловляться з цього приводу.

"Даний суб'єкт Міннекаєв публічно офіційно підтвердив умисел групи російських товаришів на вчинення військових злочинів з масовими вбивствами мирних громадян", - зазначив радник глави ОП.

Подоляк додав, що в тимчасово окупованих регіонах війська рф зустріли абсолютно не так, як вони очікували: «Всю цю «армію Рф» разом з Росгвардією в якості офіційних карателів на дух не переносять на всій території України, яка тимчасово перебуває під окупацією. І тому там у карателів явно вже горить земля під ногами».

""Визволителі Придністров'я«, вчіться правильно вимовляти слово»Україна". Воно з багатьох, у кого поки ще російський паспорт, сильно і боляче зіб'є все криваву пиху", - підсумував Подоляк.

Зазначимо, раніше керівник офісу Президента України Андрій Єрмак відповів на цинічну заяву Міннекаєва.

"Росія озвучила свій план на другу фазу війни. Вони думають, що можуть захопити Донбас і Південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що багато планів кремля вже були зруйновані роботою нашої армії і народу», - заявив Єрмак.

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