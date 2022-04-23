Пентагон США шукає можливості, щоб прискорити виробництво зброї для України.

Міністерство оборони Сполучених Штатів шукає нові можливості для прискорення виробництва зброї і перекидання її в Україну. Про це пише видання Reuters з посиланням на запит оборонного відомства, опублікований на урядовому сайті SAM.gov

"Пентагон шукає нові шляхи для промисловості США, щоб прискорити виробництво і наростити потужності для створення перевіреної, ефективної зброї, що вимагає мінімальної підготовки і швидко експортується в Україну".

Міністерство оборони США опублікувало запит для виробників озброєння. Пентагон цікавлять темпи виробництва зброї і комерційні можливості, пов'язані з протиповітряною, протиброневою, протипіхотною, береговою обороною, а також безпілотними повітряними системами і засобами зв'язку.

Нагадаємо, Йде не за планом: у британській розвідці назвали провалом слова Шойгу про "нові способи ведення бою".

Як повідомляла Politeka, Росія позбулася ще одного корабля:"прямував на війну з Україною".

Також Politeka писала, що Українські захисники звільнили населені пункти під Харковом: війська окупантів вибиті.