Олексій Арестович спрогнозував, коли Україна матиме суттєву перевагу над РФ, та повідомив, що для цього потрібно.

Завдяки поставкам озброєння від союзників до кінця травня-початку червня Україна матиме суттєву перевагу над Російською Федерацією.

Про це розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у російського політика та активіста Марка Фейгіна.

Арестович

Перевага України над РФ буде помітна на тих ділянках, куди українська сторона перекине передане озброєння.

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"Це буде фаза позиційної війни, коли російські війська видихнуться, втомляться і не зможуть наступати", - зазначив співбесідник.

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