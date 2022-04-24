Олексій Арестович спрогнозував, коли Україна матиме суттєву перевагу над РФ, та повідомив, що для цього потрібно.

Завдяки поставкам озброєння від союзників до кінця травня-початку червня Україна матиме суттєву перевагу над Російською Федерацією.

Про це розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у російського політика та активіста Марка Фейгіна.

Перевага України над РФ буде помітна на тих ділянках, куди українська сторона перекине передане озброєння.

"Це буде фаза позиційної війни, коли російські війська видихнуться, втомляться і не зможуть наступати", - зазначив співбесідник.

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