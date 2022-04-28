Україна, на територію якої росія здійснила повномасштабне вторгнення 24 лютого, захищатиме себе будь-яким способом.

Про це, як пише Politeka.net, заявив радник глави Офісу президента України, член української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк.

Таким чином Подоляк, зокрема, прокоментував заяву міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території країни-агресора Росії відповідно до законів війни.

"Якби Україна дійсно вирішила атакувати структуру тилового забезпечення російської армії, це було б законно з точки зору міжнародного права", – заявляв Уоллес.

Подоляк підтримав подібну заяву.

"Росія напала на Україну і вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе будь-яким способом, у тому числі ударами по складах і базах російських вбивць. Світ це право визнає", - запевнив Подоляк.

Зазначимо, що радник глави Офісу Президента також запевнив, що введення ембарго на російські енергоносії – це лише питання часу.

"Відмова від російської нафти - це не тільки моральна відповідальність, а й розрахунок: Росія перестала бути надійним і прогнозованим партнером в очах світу, тому світ не може собі дозволити залежати від неї", - пояснив Подоляк.

За його словами, швидко перелаштуватися на альтернативні канали постачання буде дорого, але не так дорого, як буде в тому випадку, якщо цього не зробити.

«У середньостроковій перспективі Москву чекатиме тотальна економічна і політична ізоляція. Як наслідок - бідність в масштабах, які Росія ще не бачила», - упевнений радник глави ОП.

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